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Иностранные туристы не едут в КР из-за отсутствия спасательных вертолетов

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- Оксана Гут
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Из-за отсутствия спасательных вертолетов уже сорвано более 20 заявок от иностранцев на приключенческий туризм в Кыргызстане. Об этом представители бизнеса сообщили на встрече с президентом.

- У нас 95% - горы. И при этом нет вертолетов! Как вы доберетесь до туристов в случае необходимости, как окажете им помощь? – вопросил президент Ассоциации туризма "Шелковый путь" Владимир Комиссаров.

И проблема безопасности не единственная, отметил он.

- 27 лет мы твердим о развитии туристической отрасли. Но, к сожалению, результатов нет до сих пор. У нас проблемы с доступностью, нет крупных инвестиционных проектов, нет даже маркетинговой стратегии. В 2017 году была написана стратегия развития, но она оторвана от реальности хотя бы потому, что из бюджета ежегодно выделяется смехотворная сумма в 8 млн сомов. Как продвигать Кыргызстан? О нас никто не знает на мировом рынке, - заявил Комиссаров.

Он также указал на неэффективную государственную политику.

- Статус госоргана по туристическому развитию менялся 17 раз, его руководитель - 23 раза. Из-за чего вынуждены постоянно начинать работу заново, - сетует президент Ассоциации.

При этом было отмечено, что иностранных туристов, посещающих ежегодно Кыргызстан, не полтора и даже не миллион, как пишется в статистических данных. А гораздо меньше.


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URL: https://www.vb.kg/373497
Теги:
бизнес, Европа, Россия, туризм, безопасность, Шелковый путь, Кыргызстан
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