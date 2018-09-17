Где в Бишкеке и регионах отключат подачу природного газа?

ОсОО "Газпром Кыргызстан" доводит до сведения абонентов, что в связи с проведением ремонтных работ будет прекращена подача природного газа в следующих районах:

- с 18 по 19 сентября в г.Бишкек в районе, ограниченном отрезками улиц: Волкова, Мессароша, Дубосековский, Кайназарова;

- 19 сентября с 9:00 до 16:00 в г. Жалал-Абад;

- 19 сентября с 9:00 до 17:00 в с. Аманбаево по ул. Жолдошева;

- с 19 по 20 сентября в г. Бишкек в районе, ограниченном отрезками улиц: Айни, Кудайбергенова, Сухомлинова, Табалдиева;

- с 20 по 21 сентября в г.Бишкек в районе, ограниченном отрезками улиц: Пр. Зимы, Баялинова, Манаса, БЧК.

Ремонтные работы проводятся с целью обеспечения бесперебойной подачи газа потребителям.