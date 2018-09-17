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Чиновники лишили детей-сирот надежды на лучшую жизнь

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- Елена Цой
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Буквально недавно руководитель Общественного фонда "Права защиты детей-сирот" Игорь Беляев поделился радостью, что в Бишкеке откроется "Молодежный дом" для мальчиков-сирот.

Он отметил, что в новом здании будут проживать дети из детских домов и интернатов, желающие получить образование и другие навыки, необходимые для самостоятельного существования в обществе.

"Торжественное открытие состоится 30 августа 2018 года в 12.00 часов. Хочу особо отметить, что дети, проживающие в доме, будут обеспечены жильем на момент получения образования. То есть они не останутся на улице без помощи. Программа участников молодежного дома, это не только жилье, но и социальная, психологическая адаптация для таких подростков, выработка у детей-сирот уверенности в себе для существования в новой социальной среде", - подчеркнул Беляев.

В программу включена также работа юристов и психологов, что необходимо для молодого поколения как сейчас, так и в будущем, добавил руководитель Фонда.

И вот, новое сообщение от Игоря Беляева. Ситуация, которую он описывает, по сути ставит крест на открытии и работе Молодежного дома для сирот.

Публикуем полностью с незначительными правками:

"ШУТКА ОТ КОТОРОЙ НЕ СМЕШНО!

Чиновники издеваются над сиротами!

с 2016 года ОФ "Прав защиты детей сирот", обивая пороги государственных учреждений, пытался получить земельный участок для реализации социального проекта и постройки Молодежного дома для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, чтоб дети-сироты по выходу из детского дома не остались на улице, а могли жить и учиться.

в 2018 году губернатор Чуйской области Абдраимов Т. удовлетворил просьбу фонда, и был выделен земельный участок, в Сокулукском районе, Чуйской области, по ул. Линейной, из-за не соответствия площади было решено выделить другой участок для строительства.

Разработан проект строительства, привлечены специалисты. Неравнодушные граждане содействовали в реализации данного проекта - строительстве 4-х этажного дома с помещением для занятий, спортплощадки, содержания домашних животных, на что было потрачено много времени и средств.

Только на оформление затрачено более 6000 тысяч сом, в Госрегистре, где фонд платил за регистрацию документов, не считая дорожные расходы и расходы на собирание документов. Составление расходов на строительство (сметы) и много чего для того, чтоб начать строительство, которое должно было начаться летом 2018 года.

Когда дело дошло до оформления и передачи земли, началось самое интересное. То земля не та, то документы не те. А 04.09.2018 года нам пришел ответ, что органы местного самоуправления не проявляют интереса к строительству Молодежного дома, и не могут выделить земельный участок для строительства Молодежного дома для проживания выпускников детских домов. ( Как говориться, хочу - даю, хочу - забираю).

Пока мы занимались бесконечными переговорами и разъездами в Сокулук, не имея возможности получить наконец документы на землю, сроки шли, а проект оставался нереализованным, что было очень плохо. Ведь шла большая работа по отбору выпускников, списков детей, которые выпустились из детских домов в разные годы и много-много работы.

Фонд решил запустить пилотный проект и свое видение Молодежного дома. В настоящее время проект запущен - открыты два молодежных дома, один для мальчиков и второй для девочек, дети сироты живут, ведут хозяйство и получают образование.

Как быть в такой ситуации, когда потрачено много денег, сил, и в конце получить ответ в виде маленького письмеца об отказе в выдаче земли.

Кто вернет потраченное время и деньги? А как же судьба сирот, которые остаются на улице без единой возможности на счастливую жизнь?

Как легко играть судьбой сироты, за которого некому заступиться - итак всеми брошенный на произвол судьбы, а чиновники видите ли, "не проявляют интереса", как указано в письме за подписью Э. Аширбаева".

От редакции просим премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева и президента Сооронбая Жээнбекова обратить внимание на эту ситуацию. Призывать к совести местных чиновников, судя по всему, смысла нет...


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URL: https://www.vb.kg/373505
Теги:
Мухамметкалый Абулгазиев, Сооронбай Жээнбеков, президент, Чуйская область, сироты, Бишкек, Кыргызстан
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