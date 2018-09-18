Мужчина, упавший с 13-го этажа в Бишкеке, чувствует себя нормально

33-х летний Александр, упавший со строящегося дома в Кок-Жаре, чувствует себя нормально. У него всего лишь сотрясение мозга и перелом одного позвоночника. Для падения с 40-метровой высоты это буквально чудо.

Как сообщает КТРК, съемочная бригада которой навестила пострадавшего, мужчина упал не с 10 и даже не с 12 этажа, как сообщалось ранее, а 13-го.

Сам Александр признается, что когда полетел вниз головой, уже думал, что погибнет.

Сейчас он находится под наблюдением врачей Бишкекского научно-исследовательского центра травматологии и ортопедии.

Инцидент зарегистрирован в УВД Октябрьского района. Сотрудники милиции проводят проверку и выясняют все обстоятельства. Кто понесёт ответственность за несчастный случай, будет известно по окончании следствия.

В свою очередь представитель компании "Памир - Строй" уже успел откреститься от ответственности и заявил, что Александр тут работал только второй день, был в нетрезвом состоянии и, вообще, сам виноват, т.к. не был оснащен специальными тросами.