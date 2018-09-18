Сегодня ночью сгорел этно-комплекс "Супара"

В ночь с 17 на 18 сентября в этно-комплексе "Супара" произошел пожар. Об этом VB.KG сообщили в пресс-службе МЧС.

Популярное место для отдыха находится близ Бишкека, в селе Кок-Жар Аламудунского района Чуйской области. Огонь вспыхнул в 2 часа ночи. На вызов выехали 6 пожарных расчетов. Локализовать огонь удалось в 3, а полностью потушить в 6.45.

Причины пожара и причиненный им ущерб пока неизвестны.

Напомним, в этом году в Бишкеке трижды горел Ошский рынок. Подозревается, что огонь возник неслучайно, базар подожгли. Во время проведения свадьбы почти полностью выгорело кафе "Арзу" в Лебединовке.

А в ночь с 14 на 15 сентября пожар произошел на рынке "Мадина". Причины возгорания пока не называются.