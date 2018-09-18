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Сегодня ночью сгорел этно-комплекс "Супара"

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- Екатерина Улитина
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В ночь с 17 на 18 сентября в этно-комплексе "Супара" произошел пожар. Об этом VB.KG сообщили в пресс-службе МЧС.

Популярное место для отдыха находится близ Бишкека, в селе Кок-Жар Аламудунского района Чуйской области. Огонь вспыхнул в 2 часа ночи. На вызов выехали 6 пожарных расчетов. Локализовать огонь удалось в 3, а полностью потушить в 6.45.

Причины пожара и причиненный им ущерб пока неизвестны.

Напомним, в этом году в Бишкеке трижды горел Ошский рынок. Подозревается, что огонь возник неслучайно, базар подожгли. Во время проведения свадьбы почти полностью выгорело кафе "Арзу" в Лебединовке.

А в ночь с 14 на 15 сентября пожар произошел на рынке "Мадина". Причины возгорания пока не называются.


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URL: https://www.vb.kg/373508
Теги:
МЧС, пожар, Бишкек, Кыргызстан
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Комментарии
Ss Sd
18.09.2018, 09:45
Карма: +53
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 69
Минусов: 16
Комментариев: 78

мафия просыпается...

после этого президент еще удивляется почему бизнес тяжело вести в Кыргызстане

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Жалоба модератору
Бишкек Кыргызстан
18.09.2018, 09:52
Карма: +20
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 160
Минусов: 140
Комментариев: 102

В Кыргызстане бизнесмены представлены в виде дойных коров - их обирают государственные контролирующие органы и криминал. Возьмем, например, рынок "Мадина". Там ВСЕ торговцы, объем продаж которых превышает определенный уровень (преступники не обирают всякую "мелочевку") платят дань криминалу. И приходится платить, иначе могут сжечь товар или покалечить предпринимателя.

Владельцы всех развлекательных заведений - кафе, рестораны, бары, клубы - платят налоговикам, ментам и криминалу. И это - не секрет.

Поэтому неудивительно, что предприниматели "сворачивают бизнес и уезжают из Кыргызстана".

Самое интересное - правоохранительные органы поименно знают представителей ОПГ, но ничего не могут сделать. Законы Кыргызстана  написаны специально для того, чтобы защищать преступников от правоохранительных органов. Чтобы посадить в тюрьму преступника надо дожидаться, пока он не совершит преступления, т.е для этого он должен избить или убить предпринимателя, или забрать у него имущество, или сжечь его товар. Не всякий предприниматель согласится быть жертвенной овечкой, чтобы на два года отправить в тюрьму одного преступника.

Допустим, предприниматель написал заявление на вымогателя и милиция задержала этого вымогателя - что ж, на следующий день к нему придут друзья вымогателя и этот же предприниматель напишет заявление об отказе от претензий к вымогателю. И все.

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Жалоба модератору
Бишкек Кыргызстан
18.09.2018, 10:10
Карма: +20
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 160
Минусов: 140
Комментариев: 102

Из реального разговора между представителем ОПГ и предпринимателем:

- Я не буду платить.

- Хорошо, можете не платить. Кстати, у вас очень симпатичный сын. Он, кажется, ходит в школу № ... ? Там рядом проезжая часть. Нужно ему быть осторожным. Мало ли что может случиться.

- Я все понял. Сколько я должен за защиту ?

- ....

Могут ли правоохранительные органы что-то сделать с преступниками-вымогателями ? Да практически ничего. Вот и приходится платить им и еще разным государственным проверяющим органам.

Между тем решить эту проблему очень просто - нужно сажать преступников в тюрьму до совершения преступлений против общества, а не после. Пришел вымогатель требовать деньги у предпринимателя - надо сразу сажать лет на 10, а не ждать когда предприниматель будет избит или убит. 

Из разговора с милицией: 

- Он угрожает меня убить !

- Вот когда убьет, тогда и напишите заявление !

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