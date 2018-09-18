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В Бишкеке таксист "Намбы" сбил 17-летнего парня и скрылся

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- Оксана Гут
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Сегодня ночью был задержан водитель, сбивший в Бишкеке 17-летнего парня на велосипеде. Им оказался таксист "Намбы" - бишкекчанин, 1984 г.р. Об этом VB.KG сообщили в пресс-службе УОБДД Бишкека.

Автомашина, на которой был совершен автонаезд, водворена на штрафстоянку. Подозреваемый находится в отделении. Следствие ведет СУ ГУВД столицы.

Отметим, ДТП произошло 17 сентября примерно в 17.00 на пересечении улиц Абдымомунова и бульвара Эркиндик. Водитель скрылся с места происшествия, бросив парня на обочине дороги.

"Скорую помощь" пострадавшему вызвали очевидцы.


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URL: https://www.vb.kg/373512
Теги:
ДТП, Бишкек, ГУОБДД, автонаезд
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Комментарии
Урри
18.09.2018, 10:36

Отдубасил бы его смачно.

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Манас
18.09.2018, 10:51

Урри

Отдубасил бы его смачно.

Никто не застрахован от этого. Просто будьте внимательнее!

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