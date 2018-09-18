В Бишкеке таксист "Намбы" сбил 17-летнего парня и скрылся

Сегодня ночью был задержан водитель, сбивший в Бишкеке 17-летнего парня на велосипеде. Им оказался таксист "Намбы" - бишкекчанин, 1984 г.р. Об этом VB.KG сообщили в пресс-службе УОБДД Бишкека.

Автомашина, на которой был совершен автонаезд, водворена на штрафстоянку. Подозреваемый находится в отделении. Следствие ведет СУ ГУВД столицы.

Отметим, ДТП произошло 17 сентября примерно в 17.00 на пересечении улиц Абдымомунова и бульвара Эркиндик. Водитель скрылся с места происшествия, бросив парня на обочине дороги.

"Скорую помощь" пострадавшему вызвали очевидцы.