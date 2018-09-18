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На улицах Бишкека, где больше всего заторов, сделают платные парковки

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- ВБ
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В зале заседаний столичного муниципалитета под председательством градоначальника Азиза Суракматова прошло очередное плановое совещание с участием вице-мэров, руководителей городских служб и структурных подразделений мэрии Бишкека, сообщает пресс-служба мэрии.

В ходе совещания обсуждалось исполнение протокольных поручений предыдущего планового совещания, отчет о работе по профилактике и пресечению самовольного строительства на территории города Бишкек, об организации работы по ликвидации автомобильных заторов на территории города Бишкек, о работе автобазы Управления обеспечения системы здравоохранения мэрии г. Бишкек, о состоянии дел по реализации совместного проекта по оптимизации школьного питания при технической поддержке ВПП ООН.

Руководитель аппарата мэрии города Бишкек Балбак Тулобаев сообщил, что из 18 протокольных поручений было исполнено 8 поручений, в работе и на контроле находится 10 поручений. В основном большинство неисполненных писем приходится на Управление капитального строительства, МП "Бишкексвет" и Управление образования.

О проделанной работе по профилактике и пресечению самовольного строительства на территории города Бишкек с отчетом выступил начальник Управления землепользования и строительства Сагындык уулу Азамат, который рассказал, что в целях эффективного исполнения своих полномочий проведена инвентаризация 9 тысяч 251 объектов. За 8 месяцев демонтировано 3187 объектов.

Далее в ходе совещания начальник Управления обеспечения системы здравоохранения мэрии г. Бишкек Лидия Мухамедшина проинформировала участников о том, что был проведен мониторинг деятельности автобазы и установлен факт отсутствия прозрачности при заправке ГСМ из АЗС автобазы. В целях оптимизации предложен перевод ГСМ санитарного транспорта автобазы на ТОП – карты, что позволило установить объективную картину по расходам на ГСМ и исключить возможность нецелевого использования.

О состоянии дел по организации школьного питания рассказала начальник Управления образования Сауле Мейрманова. По ее словам бесплатное питание организовано для 64 616 учащихся. В рамках совместного проекта с ВПП ООН определено 9 зданий 8 пилотных школ Первомайского района (СШ№№41,49,27,36,69,70,19,18,86) по разработке вариативных моделей питания и проведению совместных мероприятий по проведению ремонтно-восстановительных работ столовых пилотных школ с установкой нового оборудования, разработки стратегии питания, основанной на международных стандартах качества.

По итогам планового совещания мэр Бишкека Азиз Суракматов поручил руководителям структурных подразделений и главам районов решать возникшие вопросы горожан на местах. Соответствующим службам было поручено провести анализ улиц, где возникают заторы и подготовить предложения по организации на этих улицах платных парковок. Управлению земельными ресурсами, Управлению муниципальной собственности и МП "Бишкекглавархитектура" дано поручение до конца текущего года завершить оформление всех земельных участков за социальными объектами.

Азиз Суракматов потребовал от Управления образования реагировать на все жалобы, связанные с поборами в образовательных организациях и принимать соответствующие меры. Также градоначальник отметил, что львиная доля жалоб приходится на деятельность микроавтобусов, и поручил Управлению городского транспорта усиленно проводить работу с перевозчиками.


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URL: https://www.vb.kg/373517
Теги:
Азиз Суракматов, коррупция, здравоохранение, нарушения, парковка, пробки, школа, Бишкек, мэр, общественный транспорт, мэрия, скорая помощь
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