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В ГСИН опровергли информацию об ухудшении здоровья Текебаева

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- Бакыт Стамов
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В состоянии здоровья экс-депутата Омурбека Текебаева на сегодняшний момент не наблюдается каких-либо резких ухудшений, требующих его срочной госпитализации. Об этом редакции VB.KG сообщила пресс-секретарь ГСИН Элеонора Сабатарова.

По ее словам, осужденный политик находится под постоянным наблюдением врачей колонии № 47.

- Врачи мне сейчас сказали, что состояние у него не изменилось с того времени, как его перевели из Центра кардиологии. Но если будет необходимость, отметили они, то он обязательно будет госпитализирован. Пока такой необходимости нет.

Отметим, адвокат лидера "Ата Мекена" Таалагуль Токтакунова заявила ИА 24.kg, что состояние здоровья ее подзащитного резко ухудшилось.

- У него начались проблемы с сердцем, и резко подскочило давление. Омурбек Текебаев сейчас находится под постоянным медицинским наблюдением. Но необходимых лекарственных препаратов в медсанчасти колонии нет, - сказала она.

Напомним, 31 июля лидер "Ата Мекена" Омурбек Текебаев был переведен из колонии №47 в Национальный центр кардиологии и терапии имени Мирсаида Миррахимова. Ему диагностировали атеросклероз аорты и коронарных сосудов, наджелудочковую экстрасистолическую аритмию, гипертоническую болезнь II степени очень высокого риска, узловой зоб и эутиреоз. После прохождения лечения в сентябре он был вновь этапирован в колонию № 47.

Омурбека Текебаева приговорили к восьми годам лишения свободы 16 августа 2017 года. Его признали виновным по статье "Коррупция" УК КР.


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URL: https://www.vb.kg/373518
Теги:
Ата Мекен, ГСИН, коррупция, здоровье, Мегаком, Омурбек Текебаев
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