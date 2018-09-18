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Икрамжан Илмиянов скрывается в Казани?

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- Бакыт Стамов
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Официальный представитель СДПК Кундуз Жолдубаева опровергла информацию о том, что экс-советник президента Икрамжан Илмиянов на данный момент скрывается в Казани от кыргызского правосудия. Об этом она заявила редакции VB.KG.

По ее словам, он по-прежнему находится рядом с матерью, которая проходит лечение в Москве.

- Непонятно, с какой целью СМИ распространяют подобные слухи, - выразила Жолдубаева недоумение.

Отметим, по данным некоторых отечественных СМИ, Икрамжан Илмиянов скрывается в Казани, так как на родине его могут привлечь к ответственности.

Вместе с тем стоит также отметить, что это уже не первый раз, когда отечественные СМИ распространяют об Илмиянове подобного рода слухи.

Так, еще в апреле этого года член ОО "Комитет по защите чести и достоинства народа Кыргызстана" Келдибек Аскаралиев заявил во всеуслышание, что Илмиянов вкупе с главой ДУМК Максатбеком Токтомушевым строит в Мекке гостиницу и ресторан.

Местонахождение же его стало вообще притчей во языцех.

Напомним, что Илмиянов не является, пока что, во всяком случае, фигурантом какого-либо уголовного дела и, следовательно, имеет полное право покидать Кыргызстан и находиться в любой точке мира.


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URL: https://www.vb.kg/373521
Теги:
ОАЭ, Россия, Икрамжан Илмиянов, Кыргызстан, Кундуз Жолдубаева, Келдибек Аскаралиев, Максатбек ажы Токтомушев
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Комментарии
Болотбек
18.09.2018, 14:34

Предварительное промывание мозгов

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