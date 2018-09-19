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Абылгазиев поручил тщательно расследовать все случаи возгораний

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- Елена Цой
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Премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев сегодня, 18 сентября, провел рабочее совещание по вопросу соблюдения норм пожарной безопасности в общественных местах.

Глава Правительства отметил, что в последнее время участились факты пожаров на крупных торговых точках, местах общественного питания и объектах обслуживания.

По его словам, факты возгораний в кафе "Арзу", на рынке "Мадина", на территории центрального рынка города Каракол и этно-комплексе "Супара" нанесли существенный ущерб их владельцам и вызывают определенные вопросы в обществе.

Руководители Министерства внутренних дел Кыргызской Республики, Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики и Государственной инспекции по экологической и технической безопасности при Правительстве Кыргызской Республики представили главе Правительства информацию о ходе проведения расследований и соответствующих экспертиз по фактам пожаров, в результате которых выявляются случаи, когда владельцы некоторых пострадавших объектов пренебрегали требованиями пожарной безопасности.

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев подчеркнул, что компетентным государственным органам необходимо провести детальное расследование по всем фактам пожаров с подробным изучением причин произошедших возгораний.

Глава Правительства потребовал усилить контроль над соблюдением пожарной безопасности и поручил соответствующим государственным органам совместно с органами местного самоуправления в недельный срок провести тщательную проверку на территориях торговых точек, развлекательных центров, местах общественного питания и массового скопления людей на предмет соблюдения норм противопожарной безопасности.

При этом, по поручению Главы Правительства необходимо усилить соответствующие разъяснительные мероприятия среди владельцев объектов торговли и обслуживания для минимизации рисков в будущем, сообщает пресс-служба правительства.


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URL: https://www.vb.kg/373536
Теги:
Мухамметкалый Абулгазиев, Ошский рынок, пожар, правительство, рынок, Кыргызстан, Горит кафе Арзу, пожар на Мадине
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