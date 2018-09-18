Компании-перевозчики Бишкека хотят повысить тариф за проезд

В зале заседаний столичного муниципалитета состоялась встреча мэра Бишкека Азиза Суракматова с руководителями фирм-перевозчиков города.

Во время совещания градоначальник отметил, что на сегодняшний день много жалоб поступает на водителей микроавтобусов, и призвал присутствующих провести совместную работу по выработке единой стратегии по упорядочению перевозок.

В свою очередь перевозчики в очередной раз подняли вопрос о повышении тарифов за проезд. Однако Азиз Суракматов сказал о том, что прежде чем говорить о повышении тарифов, необходимо навести порядок в сфере соблюдения Правил пассажироперевозок и Правил дорожного движения, санитарного и технического состояния подвижного состава, культуры обращения водителей с пассажирами.

В завершение совещания мэр столицы поручил Управлению городского транспорта еженедельно проводить встречи с перевозчиками и решать возникающие вопросы.