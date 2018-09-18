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Компании-перевозчики Бишкека хотят повысить тариф за проезд

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- Елена Цой
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В зале заседаний столичного муниципалитета состоялась встреча мэра Бишкека Азиза Суракматова с руководителями фирм-перевозчиков города.

Во время совещания градоначальник отметил, что на сегодняшний день много жалоб поступает на водителей микроавтобусов, и призвал присутствующих провести совместную работу по выработке единой стратегии по упорядочению перевозок.

В свою очередь перевозчики в очередной раз подняли вопрос о повышении тарифов за проезд. Однако Азиз Суракматов сказал о том, что прежде чем говорить о повышении тарифов, необходимо навести порядок в сфере соблюдения Правил пассажироперевозок и Правил дорожного движения, санитарного и технического состояния подвижного состава, культуры обращения водителей с пассажирами.

В завершение совещания мэр столицы поручил Управлению городского транспорта еженедельно проводить встречи с перевозчиками и решать возникающие вопросы.


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URL: https://www.vb.kg/373537
Теги:
маршрутки, Бишкек, общественный транспорт, маршрутники издеваются над людьми, мэрия
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