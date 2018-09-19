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В Кыргызстан из России переброшены ракетные комплексы "Искандер-М"!

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- Оксана Гут
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Впервые в Кыргызстан переброшены ракетные комплексы "Искандер-М" с Урала (Россия) для участия в совместном антитеррористическом учении стран СНГ, сообщают РИА Новости с ссылкой на российский Центральный военный округ.

Отмечается, что в ходе учений "Иссык-Куль-Антитеррор 2018" ракетчики выполнят боевой пуск по базовому лагерю условных террористов на горном полигоне "Эдельвейс".

"Искандер-М" предназначен для поражения малоразмерных и площадных целей: ракетных комплексов, реактивных систем залпового огня, дальнобойной артиллерии, самолетов и вертолетов на аэродромах, командных пунктов и узлов связи на дальностях до 500 километров.

Стоит отметить, что ранее для участия в учении из Тувы была переброшена батальонно-тактическая группа горной мотострелковой бригады Центрального округа. Всего около 50 единиц военной техники, в том числе самоходные артиллерийские установки (САУ) 2С23 "Нона-СВК", бронеавтомобили "Тигр", грузовые автомобили "Урал" и КамАЗ горной бригады ЦВО.


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URL: https://www.vb.kg/373541
Теги:
военная служба, Россия, терроризм, учения, Кыргызстан
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