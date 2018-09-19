Нарынский депутат попался на взятке: вымогал деньги у электрика

За вымогательство взятки в Нарыне задержан местный депутат. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

17 сентября в ходе оперативно-розыскных мероприятий АКС ГКНБ КР задержала торага айыльного кенеша одного из сел Ат-Башинского района с поличным при получении денежных средств в размере 15 000 сомов.

Установлено, что задержанный Б.А. 1968 г.р. требовал 20 000 сомов у работника региональной электрической компании под угрозой обращения в вышестоящие инстанции за якобы имеющиеся факты вымогательства денежных средств у абонентов с его стороны.

По данному факту прокуратурой Нарынской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями ст.304 "Злоупотребление должностным положением" и 313 "Вымогательство взятки" УК КР.

Задержанный водворен в СИЗО г. Нарын. Ведется следствие.