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Нарынский депутат попался на взятке: вымогал деньги у электрика

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- Оксана Гут
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За вымогательство взятки в Нарыне задержан местный депутат. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

17 сентября в ходе оперативно-розыскных мероприятий АКС ГКНБ КР задержала торага айыльного кенеша одного из сел Ат-Башинского района с поличным при получении денежных средств в размере 15 000 сомов.

Установлено, что задержанный Б.А. 1968 г.р. требовал 20 000 сомов у работника региональной электрической компании под угрозой обращения в вышестоящие инстанции за якобы имеющиеся факты вымогательства денежных средств у абонентов с его стороны.

По данному факту прокуратурой Нарынской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями ст.304 "Злоупотребление должностным положением" и 313 "Вымогательство взятки" УК КР.

Задержанный водворен в СИЗО г. Нарын. Ведется следствие.


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URL: https://www.vb.kg/373542
Теги:
ГКНБ, прокуратура, задержание, местный кенеш, Нарын, уголовная ответственность, взятка, АКС ГКНБ
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