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Владельцы сгоревших ресторанов "Арзу" и "Супара" не писали заявления в МВД

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- Оксана Гут
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По случившимся пожарам в ресторанах "Арзу" и "Супара" мы не исключаем ни одной версии. Но говорить о том, что все крупные пожары имеют политическую или криминальную подоплеку – рано. Об этом на пресс-конференции сообщил журналистам заместитель начальника Следственной службы МВД КР Нурлан Утемисов.

По его словам, по фактам возгораний известных ресторанов созданы следственные группы, проводятся экспертизы, в ближайшее время решится вопрос о возбуждении уголовных дел. И это несмотря на то, что владельцы заведений не писали заявлений в милицию.

Что касается возгорания на базаре в Караколе, то появилась предварительная версия – очаг возгорания находился в шашлычной – по всей видимости угли не были потушены до конца. Однако, окончательные результаты будут подведены только по окончанию следствия, отметили в МВД.

В ведомстве также информировали, что всего за 2018 год уже было зарегистрировано 14 крупных пожаров. 6 из них произошли на рынках и 2 в ресторанах.

- Все происшествия сейчас расследуются, проводятся проверки. По некоторым фактам уже возбуждены уголовные дела. К примеру, по пожару в свободной экономической зоне. А также в отношении лиц Госэкотехинспекции, которые не выполняли своих обязанностей по соблюдению технической безопасности на Ошском рынке, - отметил Утемисов.

Журналисты поинтересовались, почему все крупные пожары происходили именно ночью?

- Имелись факты возгорания и в дневное время. Просто своевременно обнаружить ночью возгорание гораздо сложнее, чем днем. Люди бьют тревогу только когда огонь распространится, и ликвидировать его самостоятельно уже невозможно, - ответил представитель министерства.

Напомним, Ошский рынок в Бишкеке горел трижды: в январе, феврале и апреле. Общая площадь возгораний примерно 5 тысяч кв.м. В МЧС предполагали поджог.

7 мая на СЭЗ "Бишкек" сгорело три ангара площадью 8 тысяч кв.м. В них находилось оборудование по производству упаковочных изделий. В качестве предварительной причины называлось короткое замыкание.

При пожаре в "Арзу", который произошел 1 сентября, сгорело 2 тысячи кв.м. По предварительным итогам экспертиз, возгорание произошло на кухне, возможно, из-за неаккуратного обращение с электроприборами.

15 сентября в пожаре на тканевом рынке "Мадина" сгорели складские помещения, площадь возгорания составила 1500 квадратных метров.

В ночь с 17 на 18 сентября в этнокомплексе "Супара" огонь уничтожил строящуюся пристройку и 6 юрт – всего тысяча кв.м. Официальных версий ЧП пока нет.


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URL: https://www.vb.kg/373546
Теги:
МВД, несчастный случай, поджог, пожар, уголовная ответственность, Горит кафе Арзу, пожар на Мадине
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Комментарии
Райзап
19.09.2018, 13:20

владельцы заведений не писали заявлений в милицию.

ясное солнце, что толку от этого ни какого.

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Жанна
19.09.2018, 13:49

Они и не напишут, прекрасно зная кто и зачем это сделал. 

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