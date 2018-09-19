Акылбек Жапаров не комментирует информацию о плагиате в его диссертации

Депутат Жогорку Кенеша Акылбек Жапаров, занимавший в разные годы такие высокие посты в правительстве Кыргызстана как министр финансов, министр экономики и торговли, вице-премьер-министр, был уличен в плагиате.

Участники сообщества "Диссернет" обнаружили в диссертации известного политика страницы текстов, целиком взятых из других источников без указания ссылки на авторов.

Согласно информации независимых экспертов, из 256 страниц всей диссертации 22 страницы занимают список литературы, оглавление, титульный лист и другие разделы, которые не подлежат проверке. Из оставшихся 234 листов плагиат найден на 107.

В основном Жапаров использовал данные из учебника профессора Кыргызского экономического университета (КЭУ) Шайлобека Мусакожоева "Введение в экономику. Основы макроэкономики. Бизнес (микроэкономика)".

Кроме того, политик взял исследования Миграняна А.А. на тему "Проблемы и перспективы развития конкурентоспособных кластеров в Кыргызской Республике", данные из брошюры "Очерк экономики США", статью Момункулова А.Э., Мамбеталиева Н.Т. "О совершенствовании налоговой системы Кыргызской Республики" и курсовую работу студентки Бараевой Л.В. "Анализ современных моделей реформирования налоговой системы".

Акылбек Жапаров пока не отреагировал на информацию "Диссернета". На телефонные звонки он не отвечает. Его помощник сообщил VB.KG, что депутат находится в отъезде, и комментировать эту ситуацию не может. Куда поехал Акылбек Жапаров и с какой целью, помощник не уточнил.

"Диссернет" называет себя вольным сетевым сообществом экспертов, исследователей и репортеров, которые совместными усилиями разоблачают махинации и подлоги в области научной деятельности. Особенное внимание "Диссернет" уделяет поиску плагиата в диссертациях. Результаты экспертиз, проведенных "Диссернетом", не считаются окончательными, и не несут прямых последствий для академиков, уличенных в воровстве научных трудов. Однако некоторые политики с научными степенями после разоблачений сообщества отказались от званий.