Против должностных лиц Госэкотехинспекции возбуждено уголовное дело

Генеральной прокуратурой Кыргызской Республики возбуждено уголовное дело в отношении отдельных должностных лиц Государственной инспекции по экологической и технической безопасности при Правительстве Кыргызской Республики (далее - ГИЭТБ), по признакам преступлений, предусмотренных статьями 304 "Злоупотребление должностным положением", 315 "Служебный подлог" и 350 "Подделка, изготовление, сбыт или использование поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков" УК Кыргызской Республики.

Установлено, что 17 марта 2017 года сотрудники ГИЭТБ, злоупотребляя своим должностным положением, совершили служебный подлог в интересах ОсОО "А.Э". В результате чего, указанное ОсОО, не сдавая каких-либо экзаменов, получило допуск к проведению ремонтных работ на опасном производственном объекте – ТЭЦ города Бишкек.

Уголовное дело передано в следственные органы для организации расследования.