Сообщения о конфетах с наркотиками в школах Бишкека оказались фейком

Пользователи социальных сетей и мессенджеров получают рассылку о том, что неизвестные люди на территориях школ Бишкека и во дворах домов раздают детям наркотики, замаскированные под конфеты.

Автор сообщения утверждает, что наркотики имеют множество приятных для детей вкусов – карамель, шоколад, апельсин, кола, вишня и так далее. Съев такую конфету, ребенок чувствует себя плохо и попадает в больницу.

В Министерстве образования VB.KG рассказали, что в Кыргызстане на территории школ не было выявлено случаев распространения наркотиков.

А в Министерстве здравоохранения подтвердили, что в организации здравоохранения не поступали дети с признаками отравления наркотическими средствами.

- Это сообщение распространяется давно и, скорее всего, является фейком, или описанные события происходят не в Кыргызстане, - прокомментировали в пресс-службе Минздрава.

Хотя, вынуждены согласиться с рассылкой, любые конфеты и правда вредны для здоровья. Берегите своих детей!