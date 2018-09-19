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Сообщения о конфетах с наркотиками в школах Бишкека оказались фейком

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- Екатерина Улитина
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Пользователи социальных сетей и мессенджеров получают рассылку о том, что неизвестные люди на территориях школ Бишкека и во дворах домов раздают детям наркотики, замаскированные под конфеты.

Автор сообщения утверждает, что наркотики имеют множество приятных для детей вкусов – карамель, шоколад, апельсин, кола, вишня и так далее. Съев такую конфету, ребенок чувствует себя плохо и попадает в больницу.

В Министерстве образования VB.KG рассказали, что в Кыргызстане на территории школ не было выявлено случаев распространения наркотиков.

А в Министерстве здравоохранения подтвердили, что в организации здравоохранения не поступали дети с признаками отравления наркотическими средствами.

- Это сообщение распространяется давно и, скорее всего, является фейком, или описанные события происходят не в Кыргызстане, - прокомментировали в пресс-службе Минздрава.

Хотя, вынуждены согласиться с рассылкой, любые конфеты и правда вредны для здоровья. Берегите своих детей!


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URL: https://www.vb.kg/373562
Теги:
дети, наркотики, Минздрав, Министерство образования
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