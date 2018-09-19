"Бакай Банк" поддержит проект "Я инвестирую в Кыргызстан" в регионах

"Бакай Банк" продолжит поддерживать проект "Я инвестирую в Кыргызстан" в регионах. Об этом сообщил сегодня, 19 сентября, на пресс-конференции советник председателя правления ОАО "Бакай Банк" Болот Таалайбек и автор проекта Чингиз Макешов

По словам Болота Таалайбека, "Бакай Банк" поддерживает молодых предпринимателей и заинтересован в улучшении инвестиционного климата в нашей стране. Он отметил, что в настоящее время "Бакай Банк" выдал 7 финалистам проекта "Я инвестирую в Кыргызстан" 4 миллиона 401 тысячу сомов на развитие их бизнес-идей и продолжит сотрудничество с предпринимателями.

"Мы подписали с общественным объединением "Я инвестирую в Кыргызстан" в марте этого года меморандум о сотрудничестве, началось партнерство. Это прежде всего социальный проект, уникальные бизнес-идеи, надеемся, что он принесет хорошие плоды и будет развивать отечественный рынок капиталовложений", - отметил Болот Таалайбек.

Автор проекта Чингиз Макешов добавил, что скоро состоится запуск третьего этапа проекта "Я инвестирую в Кыргызстан" в регионах. Организаторы будут отбирать в 7 регионах нашей страны лучшие стартап-проекты.

Всего будут выбраны 35 участников, по пять лучших проектов с каждого региона. Заявки будут приниматься до 15 октября. Отобранные участники бесплатно пройдут недельный курс бизнес-тренингов, получат наставников среди успешных бизнесменов страны, а также обретут возможность получить инвестиции в свой проект.

"Мы выражаем особую благодарность нашему партнеру "Бакай Банку" он выделяет финансирование начинающим предпринимателям под 2 процента годовых на беззалоговой основе на три года. Это очень хорошие условия", - добавил Ч. Макешев.

Ведущий специалист отдела кредитования ОАО "Бакай Банк" Темирбек уулу Нурдин отметил, что ОАО "Бакай Банк" в рамках проекта "Я инвестирую в Кыргызстан" поддерживает начинающих предпринимателей с уникальными идеями для Бизнеса.

"Мы свою очередь анализируем и изучаем финансовую модель финалистов проекта для дальнейшего финансирования. Данное направление является новым для рынка коммерческих банков Кыргызстана, и мы являемся первыми в льготном, беззалоговом финансировании старт-апов. Мы уверены, что поддержка предпринимателей с уникальными идеями даст ощутимый толчок в развитии экономики страны", - сказал Темирбек уулу Нурдин.

Отметим, что проект "Я инвестирую в Кыргызстан" работает с 2016 года и успешно помог реализовать более 20 стартап-проектов.

ОАО "Бакай Банк" уже 20 лет предоставляет широкий спектр финансовых услуг жителям Кыргызстана. В данное время 70 сберкасс и филиалов банка обеспечивают быстрое и удобное обслуживание во всех регионах страны.