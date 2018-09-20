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6 лет кыргызстанец, разыскиваемый за 108 граммов гашиша, скрывался в России

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- Оксана Гут
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В Челябинской области задержан 31-летний гражданин Кыргызстана, который последние несколько лет находился в розыске за совершение преступления по факту незаконного оборота наркотиков. Об этом сообщает "Челябинск Сегодня" с ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

Согласно следствию, обвиняемый в 2012 году незаконно собрал в поле дикорастущую коноплю и изготовил из нее без цели сбыта 108 граммов наркотического средства "гашиш". Его задержали с поличным сотрудники правоохранительных органов в городе Балыкчы. Однако позже мужчине удалось скрыться.

Беглеца нашли на Урале. Прокуратура Челябинской области провела проверку, по результатам которой принято решение о выдаче задержанного правонарушителя правоохранительным органам Кыргызстана.

В ближайшее время подозреваемый будет экстрадирован. Отмечается, что мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.


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URL: https://www.vb.kg/373577
Теги:
наркотики, Россия, уголовная ответственность, экстрадиция, Кыргызстан, гашиш
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