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Правительство попросили открыть базу научных диссертаций

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- Бакыт Стамов
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Дастан Бекешев убежден, что всем должно стать известно, чья научная работа является плагиатом

Правительство КР попросили обратить внимание на проблему принуждения предпринимателей оказывать спонсорскую помощь тем или иным государственным мероприятиям. Об этом сегодня на заседании парламента заявил депутат Дастан Бекешев.

По его словам, данная практика противоречит политике борьбы с коррупцией.

- Так сложилась, что бизнесменов стали в добровольно-принудительном порядке просить оказывать спонсорскую помощь. Такого не должно быть. Получается, что, с одной стороны, мы говорим про борьбу с коррупцией, а с другой стороны, сами же этому продолжаем потворствовать, - сказал он.

Кроме того, депутат озвучил проблему плагиата диссертационных работ, в которых сообщество "Диссернет" обвинило нескольких политиков Кыргызстана.

"Есть в России сообщество "Диссернет", которое выявляет плагиат. Почему среди работ наших ученых плагиат выявляется, а Высшая диссертационная комиссия" (ВАК) закрыла базу? Для чего? Пусть всем станет известно, чья работа плагиат, а чья - нет. Если база закрыта, значит они пишут свои работы не для общества?" - добавил нардеп.


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URL: https://www.vb.kg/373583
Теги:
Дастан Бекешев, коррупция, Жогорку Кенеш
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Комментарии
Moto Mototo
20.09.2018, 10:50
Карма: +11
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 25
Минусов: 14
Комментариев: 77

Да там 99% работ плагиат и сама комиссия прекрасно об этом знает, поэтому и закрыли базу.  Все же знают как у нас подобные работы делают и защищают - акча давай и тебе ее сами напишут и распечатают и листочек на защите прочитать дадут. Везде такая ситуация - и при сдаче диплома в большинстве университетов и при защите всяких докторских.

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