В отношении уже экс-начальника Военного института ВС КР ведется следствие

В отношении бывшего начальника Военного института Вооруженных Сил КР Артура Темирова проводится внутреннее расследование. Об этом VB.KG сообщили в пресс-службе Генштаба ВС КР.

Отмечено, что Темиров был уволен с должности еще несколько дней назад. Его место занял Руслан Шаршембиев.

Причина увольнения - в пропаже пистолета со склада вуза. Позже оружие нашли, но Артур Темиров все же понес ответственность. Пока в виде освобождения от занимаемой должности.

От комментариев по поводу самого инцидента в Генштабе отказались, сославшись на тайну следствия.

От редакции напомним, что нынешний глава Военного института ВС КР полковник Руслан Шаршембиев ранее был начальником управления – военным комендантом Бишкекского гарнизона ГШ ВС КР.