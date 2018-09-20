Министр МВД вручил служебные авто милиционерам

Накануне в Джалал-Абадской области состоялась церемония вручения служебных автомашин сотрудникам милиции, в которой принял участие министр внутренних дел КР Кашкар Джунушалиев. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Как отмечается, также в мероприятии участвовали полномочный представитель правительства в Джалал-Абадской области Кыянбек Сатыбалдиев, представители МСУ, силовых структур, ветераны органов внутренних дел, личный состав УВД области.

"В июле 2018 года Генеральное консульство КНР в Оше в целях укрепления материальной базы передало управлению внутренних дел Джалал-Абадской области автомашины марки "Мерседес Спринтер". В дальнейшем продолжались обсуждения вопросов и направлений взаимодействия и сотрудничества, по результатам которых китайской стороной передано еще 7 автомашин для УВД области. Все автомашины заступили на службу и переданы оперативным и наружным службам горных и отдаленных районов – в Тогуз-Тороуский, Чаткальский, Токтогульский районные отделы внутренних дел", - подчеркнули в МВД.

По словам министра ВД КР, одним из основных показателей развития регионов является стабильность правопорядка.

"Поэтому МВД постоянно уделяет внимание совершенствованию материально-технического обеспечения. Полученные сегодня новые автотранспортные средства помогут обеспечению общественного порядка и в борьбе с преступностью", - подчеркнул Кашкар Джунушалиев.

Уточняется, что в тот же день министр внутренних дел принял участие в открытии нового здания отделения милиции (ПОМ) в селе Арстанбап Базар-Коргонского района.