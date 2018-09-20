Единственный кандидат на пост председателя БГК Жаныбек Абиров. Биография

В настоящее время в здании мэрии Бишкека депутаты Бишкекского городского Кенеша проводят выборы спикера. VB.KG подготовило биографию единственного кандидата на этот пост Жаныбека Абирова.
Абиров Жаныбек Болотбекович
Возраст: 29 лет.
Женат, трое детей.
Образование: 2011-2014 Академия государственного управления при Президенте Кыргызской Республики
Специальность: Менеджмент в государственном и местном самоуправлении
Степень: Магистратура
Кыргызско-Российский Славянский Университет
Специальность: Конституционное Право.
Тренинги доп образование: 2008-2009 International language school of English, San Francisco, California, USA Направление "Языковые курсы" Сертификат от 15 августа 2008 года
Опыт работы: С 2014 по настоящее время ОсОО "Восход и К".
С 2016 года по настоящее время - депутат Бишкекского городского кенеша от политической партии "СДПК".
В 2017 году основал Общественный Фонд "Абиров".
Основная деятельность фонда - обучение школьников современным знаниям и навыкам, развитие в молодом поколении лидерских качеств
С 2018 года по настоящее время - заместитель председателя постоянной комиссии по бюджету и финансам БГК.
Доп инфо: Языки: английский (свободно), русский (свободно), кыргызский (родной), немецкий (со словарем).
Жаныбека Абирова связывают с компанией "Рассвет компани", которая поставляет уголь на ТЭЦ Бишкека. По данным Минюста, владельцем "Рассвет компани" является Болотбек Абиров