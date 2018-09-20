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Единственный кандидат на пост председателя БГК Жаныбек Абиров. Биография

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- Екатерина Улитина
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В настоящее время в здании мэрии Бишкека депутаты Бишкекского городского Кенеша проводят выборы спикера. VB.KG подготовило биографию единственного кандидата на этот пост Жаныбека Абирова.

Абиров Жаныбек Болотбекович

Возраст: 29 лет.

Женат, трое детей.

Образование: 2011-2014 Академия государственного управления при Президенте Кыргызской Республики

Специальность: Менеджмент в государственном и местном самоуправлении

Степень: Магистратура

Кыргызско-Российский Славянский Университет

Специальность: Конституционное Право.

Тренинги доп образование: 2008-2009 International language school of English, San Francisco, California, USA Направление "Языковые курсы" Сертификат от 15 августа 2008 года

Опыт работы: С 2014 по настоящее время ОсОО "Восход и К".

С 2016 года по настоящее время - депутат Бишкекского городского кенеша от политической партии "СДПК".

В 2017 году основал Общественный Фонд "Абиров".

Основная деятельность фонда - обучение школьников современным знаниям и навыкам, развитие в молодом поколении лидерских качеств

С 2018 года по настоящее время - заместитель председателя постоянной комиссии по бюджету и финансам БГК.

Доп инфо: Языки: английский (свободно), русский (свободно), кыргызский (родной), немецкий (со словарем).

Жаныбека Абирова связывают с компанией "Рассвет компани", которая поставляет уголь на ТЭЦ Бишкека. По данным Минюста, владельцем "Рассвет компани" является Болотбек Абиров


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URL: https://www.vb.kg/373588
Теги:
Бишкекский горкенеш, выборы, Бишкек, Жаныбек Абиров
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