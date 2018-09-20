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Президент "Кумтора" спрогнозировал увеличение объемов производства золота

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- Виктория Григоренко
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Президент компании "Кумтор Голд Компани" Дэниел Дежарден встретился с первым вице-премьер-министром КР Кубатбеком Бороновым. Об этом рассказал отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.

Как отмечается, в рамках встречи стороны обсудили вопросы плановых и производственных показателей рудника "Кумтор" до конца 2018 года.

"В 2017 году предприятие произвело 17,5 тонны золота, а до конца 2018-го запланировано получить около 15 тонн. Разница составит около 2,5 тонны. Это важно, так как это отразится на финансово-экономическом состоянии рудника "Кумтор" и госбюджете", - подчеркнул Боронов.

В свою очередь, глава КГК пояснил, что план по добыче руды выполняется с опережением на два месяца.

"Это даст рост показателям производства золота в третьем и четвертом кварталах. При этом, в 2018 году "Кумтор Голд Компани" запланировало произвести 14,9 тонны золота. Но думаю, что по итогам года объем производства будет выше", - сообщил Дежарден.


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URL: https://www.vb.kg/373589
Теги:
золото, правительство, Кыргызстан, экономика, Кубатбек Боронов, Кумтор
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