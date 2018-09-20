Депутат предложил не вносить изменения в Налоговый кодекс

Депутат Аалы Карашев предложил наложить мораторий на внесение изменений в Налоговый кодекс в течение 3-5 лет. С таким предложением он сегодня выступил на заседании парламента.

По его словам, в течение одного года успели внести уже 15-20 изменений в Налоговый кодекс. Депутат считает, что такая политика вредит инвестиционной политике Кыргызстана.

- Чтобы к нам приходили инвесторы, требуется создать соответствующие условия. Когда к нам приходит инвестор, то он в первую очередь изучает наши законы. И на этом основании принимает свое решение. Поэтому я предлагаю внести мораторий на внесение изменений в Налоговый кодекс в течение 3-5 лет, - сказал народный избранник.