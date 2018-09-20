Новый спикер БГК пообещал уволиться буквально завтра

Избранный сегодня Председатель Бишкекского городского Кенеша Жаныбек Абиров подтвердил, что связан с компанией "Рассвет компани", которая несколько лет подряд выигрывает тендеры на поставку угля на ТЭЦ Бишкека.

- Мой отец бизнесмен, он - учредитель компании "Рассвет компани". Она занимается поставками угля на ТЭЦ. Но в этом нет никаких проблем,- сказал

По его словам, ранее от отрицал родственные связи с Болотбеком Абировым, так как не знал лично журналиста, который обратился к нему с вопросом.

Кроме того, Жаныбек Абиров пообещал завтра же уволиться с поста директора ОсОО "Восход и К", а свою зарплату, которую будет получать в качестве спикера горкенеша, будет полностью перечислять в детские дома и дома престарелых в Бишкеке.

Отметим, в этом году "Рассвет компани" выиграла тендер на поставку угля на ТЭЦ Бишкека, хотя предложенная фирмой цена была на 70 млн сомов выше, чем у конкурентов.