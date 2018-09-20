В Нью-Йорке Кыргызстан поднимет тему радиационной угрозы в ЦА

Кыргызстан предложит Генассамблее ООН выйти на новый этап по рекультивации урановых хвостохранилищ. Об этом проинформировал сегодня, 20 сентября, на брифинге заведующий отделом внешней политики аппарата президента КР Данияр Сыдыков.

По его словам, в рамках 73-ей сессии Генеральной Ассамблеи ООН планируется проведение мероприятия высокого уровня совместно с Европейским союзом, посвященного опасностям от бывшей уранодобывающей деятельности в Центральной Азии.

- Кыргызстан выступил с инициативой обновления резолюции Генеральной Ассамблеи ООН "Роль международного сообщества в предотвращении радиационной угрозы в ЦА", - отметил Сыдыков.

И сообщил, что в этом мероприятии будет принимать участие первый вице-премьер-министр КР Кубатбек Боронов.

Напомним, ежегодно в сентябре представители всех государств-членов ООН прибывают в Нью-Йорк для участия в сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Работа 73-ей сессии стартовала 18 сентября в Нью-Йорке. А общие прения начнутся 25 сентября и продлятся до 1 октября. Как ранее отмечалось, приоритетное внимание будет уделять вопросам миграции, защиты окружающей среды, правам инвалидов, гендерном равенству и продвижению устойчивого развития. Генеральная Ассамблея намерена продемонстрировать важность международного сотрудничества.