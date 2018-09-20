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Сестра Бекжана Сарбишева рассказала, что именно случилось в ту роковую ночь

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- Бакыт Стамов
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Бекжан Сарбышев, сбивший людей в Москве, по ошибке нажал вместо газа на тормоз. Об этом заявила его младшая сестра в интервью изданию super.kg.

По ее словам, на тот момент брат был в крайне возбужденном состоянии, что и стало причиной роковой ошибки.

- Мы сидели в кафе с подружками. Ночью рядом за соседний столик подсели несколько парней, которые все это время нас доставали. Брат им сказал, чтобы они приставали к другим девушкам. Когда мы выходили из кафе, они уже стояли на улице, ожидая, когда мой брат останется один. Брат проводил нас до машины. В это время они его подозвали и начали избивать. Одновременно стали и нас материть. В этом плане меня даже довели до слез. Брат не выдержал этого и еще больше разозлился. В таком состоянии он и сел в машину. Он даже сам не понял, как все произошло. Думаю, что он по ошибке вместо тормоза нажал на газ, - предположила она.

Вместе с тем сестра Бекжана отметила, что каждый человек будет защищать своих родных.

- Любой человек будет защищать свою сестренку, и брат пытался сделать именно это, - добавила она.

Напомним, водитель автомобиля Volkswagen Polo Бекжан Сарбышев в ночь с 8 на 9 сентября сбил посетителей кафе "Аура" на Новочеркасской улице в Москве. "Скорая" госпитализировала 10 человек, один из них погиб в больнице. Еще трое находятся в тяжелом состоянии. Бекжан Сарбышев по решению суда арестован на два месяца.


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URL: https://www.vb.kg/373605
Теги:
ДТП, суд, Москва, Бекжан Сарбышев
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Комментарии
Бишкек Кыргызстан
20.09.2018, 14:48
Карма: +35
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 175
Минусов: 140
Комментариев: 115

На видео толпа отморозков избивает одного Бекжана. И, наверняка, все эти херои считают себя мужчинами. Поэтому Бекжан все правильно сделал. Надо было всех этих ....... передавить.

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