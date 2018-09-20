Сколько граждан Китая и Грузии депортировали из Кыргызстана?

Депутат Экмат Байбакбаев поинтересовался у заместителя главы МВД Курсана Асанова, сколько иностранных граждан было депортировано из Кыргызстана. Вопрос свой он задал на сегодняшнем заседании парламента.

В свою очередь представитель МВД ответил ему, что ранее он уже подробно озвучил все цифры по этому вопросу.

- Я говорил только недавно об этом, что за 8 месяцев 2018 года было депортировано из Кыргызстана 280 иностранных граждан. Из этого числа было больше всего граждан Китая. Затем идут Азербайджан, Пакистан, Узбекистан и Грузия. При этом на это ни копейки не было потрачено из бюджета, - уточнил он.

В следующем своем вопросе народный избранник поинтересовался, прописаны ли средства в бюджете на депортацию иностранных граждан.

- Таких средств в бюджете нет. Поэтому мы просим одобрить законопроект, чтобы проработать все эти механизмы, - ответил ему Курсан Асанов.

Напомним, на данный момент парламент рассматривает проект Закона "О внесении изменения в Закон КР "О внешней миграции"".