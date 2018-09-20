Личность девушки, найденной мертвой в Бишкеке, устанавливается

Личность девушки, найденной мертвой утром 18 сентября в 7 микрорайоне Бишкека, устанавливается. Об этом VB.KG сообщили в пресс-службе ГУВД столицы.

В ведомстве отметили, что заявления о пропаже человека со схожими приметами не поступало.

- Сейчас все необходимые следственные мероприятия продолжаются. Экспертиза проводится. Только по ее результатам станет известно о причинах смерти, - проинформировали в пресс-службе.

К слову, некоторые жители микрорайона предположили, что девушка могла сама покончить с собой, сбросившись с этажки. В милиции эту версию не подтвердили, но и не опровергли. Отметив, что обязательно сообщат о результатах следствия.

Напомним, труп молодой женщины 20-25 лет азиатской национальности нашли жители 7 микрорайона около дома №150.