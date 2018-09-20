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Псевдопатриоты Кыргызстана предложили Светлане Назаренко "валить" из страны

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- Екатерина Улитина
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Вокалистка группы "Город 312" Светлана Назаренко, известная под псевдонимом Ая, сегодня в социальной сети Facebook опубликовала крик души о хамстве, грубости и псевдопатриотизме некоторых жителей Кыргызстана.

- Я только и слышу в последнее время (в свой адрес реже, конечно, но в адрес моих разных по национальности друзей, знакомых чаще) от псевдопатриотов Кыргызстана кошмарную и на мой взгляд губительную для нашей страны фразу: "Это моя земля! Я здесь хозяин!"...

Уберём сейчас в сторону, что я, как и многие мои друзья, родилась в Бишкеке. Но я знаю многих людей, для которых Киргизия-Кыргызстан не является местом рождения, тем не менее, они всей душой болели и болеют за нашу страну! Делают все возможное, чтобы она развивалась и процветала, - написала Светлана Назаренко.

Поводом для возмущения певицы послужили горы мусора из стекла и объедков, которые оставляют за собой местные жители после отдыха на одном из диких пляжей Иссык-Куля.

- Мало ли кто, скажете вы, мог намусорить. Поверьте, практически одни и те же местные жители ходят на это место. Мы не раз с ними пересекались. И именно местные могут отвесить в наш адрес вышеупомянутые фразы о том, кто здесь хозяин, чьё это место, и кто имеет право здесь находиться... А ведь мы могли сказать в ответ то же самое? Только это не принесёт никаких результатов. Невежество слепо и глухо! – написала исполнительница.

Светлана Назаренко добавила, что и ей не раз приходилось слышать обидные слова от местных жителей.

- А когда ты, увидев "изгаженные" территории вокруг себя, от боли кричишь, что нельзя так, нельзя так относиться к тому, что даёт тебе кров, силу, здоровье, свет, нельзя прикрываться псевдопатриотизмом, разрушая связи между человеком и природой, человеком и человеком, ты можешь услышать в ответ и того хлеще: "Не нравится - вали отсюда!"... Именно - "ВАЛИ!"

Свалить не проблема! Сбежать для крысы - раз плюнуть! А вот остаться, чтобы вылечить заболевшую невежеством, фарисейством, озлобленностью, безверием в лучшее будущее Родину - здесь нужен душок! И силы! – уверена Ая.

В заключение своего послания певица поблагодарила кыргызстанцев, которым не наплевать на Кыргызстан, которые продолжают работать на благо своей Родины.


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URL: https://www.vb.kg/373612
Теги:
мусор, Кыргызстан, Иссык-Куль, Светлана Назаренко
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