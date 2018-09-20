Родственники брата Аиды Саляновой набросились на его убийцу

Сегодня, 20 сентября, в Первомайском районном суде Бишкека проходит процесс по делу об убийстве брата экс-генпрокурора Аиды Саляновой.
Согласно обвинительному приговору, подсудимый Эрмек Осмонкулов подозревается в совершении разбойного нападения с пистолетом в Оше, а затем из этого же оружия застрелил в Бишкеке Улана Салянова. Осмонкулов полностью признал вину.
В ходе процесса Аида Салянова, выступая в качестве потерпевшей, от материальных претензий к подсудимому отказалась.
А вот потерпевшие от разбойного нападения в Оше подсчитали сумму материального ущерба - 450 тысяч сомов и морального – 1 млн сомов.
В ходе заседания при допросе потерпевших сторонники Аиды Саляновой попытались напасть на подсудимого. В результате чего между ними и конвоирами произошла потасовка.
Суд потребовал вывести из зала нарушителей правопорядка.
Напомним, младший брат экс-генпрокурора Аиды Саляновой – Улан Салянов – был застрелен ночью 6 ноября 2017 года в собственном доме в жилмассиве Кок-Жар Аламудунского района Чуйской области. По версии следствия, он пытался оказать сопротивление троим мужчинам, которые ворвались к нему в дом в целях ограбления.
В ноябре 2017 года был задержан Эрмек Осмонкулов - уроженец Чуйской области, 1986 г.р., ранее неоднократно судимый за хулиганство, разбой и грабежи.
Позже на территории РФ были пойманы двое других соучастников убийства, которые также дали признательные показания. Материалы уголовного дела по ним выделены в отдельное производство, им заочно предъявлено обвинение.
В январе 2018 года - Асанэмир Абыкулов - 1983 г.р.
А в августе - Заур Насруллаев, 1988 г.р., он является гражданином России.
Фото иллюстративное