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Родственники брата Аиды Саляновой набросились на его убийцу

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- Оксана Гут
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Сегодня, 20 сентября, в Первомайском районном суде Бишкека проходит процесс по делу об убийстве брата экс-генпрокурора Аиды Саляновой.

Согласно обвинительному приговору, подсудимый Эрмек Осмонкулов подозревается в совершении разбойного нападения с пистолетом в Оше, а затем из этого же оружия застрелил в Бишкеке Улана Салянова. Осмонкулов полностью признал вину.

В ходе процесса Аида Салянова, выступая в качестве потерпевшей, от материальных претензий к подсудимому отказалась.

А вот потерпевшие от разбойного нападения в Оше подсчитали сумму материального ущерба - 450 тысяч сомов и морального – 1 млн сомов.

В ходе заседания при допросе потерпевших сторонники Аиды Саляновой попытались напасть на подсудимого. В результате чего между ними и конвоирами произошла потасовка.

Суд потребовал вывести из зала нарушителей правопорядка.

Напомним, младший брат экс-генпрокурора Аиды Саляновой – Улан Салянов – был застрелен ночью 6 ноября 2017 года в собственном доме в жилмассиве Кок-Жар Аламудунского района Чуйской области. По версии следствия, он пытался оказать сопротивление троим мужчинам, которые ворвались к нему в дом в целях ограбления.

В ноябре 2017 года был задержан Эрмек Осмонкулов - уроженец Чуйской области, 1986 г.р., ранее неоднократно судимый за хулиганство, разбой и грабежи.

Позже на территории РФ были пойманы двое других соучастников убийства, которые также дали признательные показания. Материалы уголовного дела по ним выделены в отдельное производство, им заочно предъявлено обвинение.

В январе 2018 года - Асанэмир Абыкулов - 1983 г.р.

А в августе - Заур Насруллаев, 1988 г.р., он является гражданином России.

Фото иллюстративное


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URL: https://www.vb.kg/373618
Теги:
Аида Салянова, ГСИН, Первомайский район, суд, убийство, уголовная ответственность, драка, Эрмек Осмонкулов
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