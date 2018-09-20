ГРС объяснила, как Кулматова лишат гражданства Кыргызстана

Сегодня, 20 сентября, ГРС сообщила, что Департамент регистрации населения и актов гражданского состояния обратился в Первомайский районный суд Бишкека с иском о признании недействительными ранее выданных паспортов (ID и общегражданский) на имя Кубанычбека Кулматова.

- В соответствии с постановлением правительства "О национальных паспортах граждан Кыргызской Республики" и на основании заключения комиссии, а также материалов, предоставленных органами ГКНБ, ДРНАГС обратился с исковым заявлением о признании ранее выданных паспортов (ID и общегражданский) на имя Кулматова недействительными, - сообщили в пресс-службе ГРС.

Ведомство отмечает, что Кулматов в 1995 году, являясь гражданином России, якобы необоснованно приобрел паспорт гражданина Кыргызстана.

Ранее адвокат Кубанычбека Кулматова предоставил документы от уполномоченных государственных органов России, подтверждающие, что Кулматов не имеет российского паспорта и гражданства.

Напомним, Кубанычбека Кулматова обвиняют в том, что он незаконно использовал грант китайской компании ТВЕА на строительство школы в Бишкеке.

Кроме того, бывшего мэра обвиняют в наличии двойного гражданства.

Сейчас он находится под арестом в СИЗО ГКНБ.