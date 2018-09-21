Вооружен и опасен: разыскиваемый главарь ОПГ скрылся от преследования

Беглый преступник Жылдызбек Бекмурзаев скрылся от преследования милиции и исчез в неизвестном направлении. МВД предупреждает, что мужчина вооружен и может быть опасен. Об этом VB.KG сообщили в пресс-службе УВД Ошской области.

Вечером 19 сентября в городе Кара-Суу Ошской области патрулирующие милиционеры рядом с городским кафе заметили мужчину, похожего на объявленного в розыск Жылдызбека Бекмурзаева. Несколько месяцев назад он сбежал из мест лишения свободы в Казахстане.

- Когда сотрудник милиции подошел к нему и попросил предъявить документы, мужчина попросил не приближаться, в противном случае он откроет огонь. После этого он и его попутчик сели в машину и уехали. Сотрудники МВД начали преследование на своей машине, - рассказали в пресс-службе.

Патрульные не заметили, какое именно оружие было у преступника. У него в руках была спортивная сумка, в которой предположительно он прятал огнестрельное оружие. Милиционеры слышали щелчок затвора.

- Сотрудники милиции своим автомобилем "Хонда Фит" перегородили дорогу, чтобы не дать беглецам проехать. Однако они протаранили машину и скрылись в неизвестном направлении. Автомобиль при столкновении сильно пострадал и не мог продолжать преследование, - добавили в пресс-службе УВД.

Сейчас ориентировка на Жылдызбека Бекмурзаева разослана по всем постам милиции. Его поиски продолжаются.

Жылдызбек Бекмурзаев ранее был судим в Кыргызстане за грабеж и убийство. С весны в Бишкеке и Чуйской области совершенно несколько преступлений, в которых подозревается Бекмурзаев и его подельники.

Правоохранительные органы подозревают, что именно он и его банда проникли и ограбили дом председателя Совета улемов КР Абдышукура Нарматова. Также его подозревают в ограблении обменного пункта в селе Ленинском, убийстве и в нескольких других грабежах. Общий ущерб от этих преступлений достигает нескольких миллионов сомов.

Ранее МВД КР задержало членов этой банды. Ее главарем считается Жылдызбек Бекмурзаев.