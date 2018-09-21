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Бактыбек Омуралиев три года назад вышел из дома в Бишкеке и исчез...

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- Оксана Гут
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Бактыбек Омуралиев вышел из дома в 2015 году, и до сих пор о нем нет никаких вестей. Пресс-служба ГУВД Бишкека распространила фото пропавшего.

Омуралиев Бактыбек Дуйшенбекович - 02.09.1987 г.р.

Приметы: рост 165-170 см, худощавого телосложения, глаза карие, лицо круглое, нос прямой. Страдает эпилепсией и потерей памяти.

Был одет: синие джинсы, белая рубашка, сланцы.

Уважаемые граждане!

Если Вы владеете какой-либо информацией об Омуралиеве Бактыбеке, просим сообщить в УВД Свердловского района по телефонам: (0553)102-566, (0772) 05-20-00, (0566) 85-58-12.


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URL: https://www.vb.kg/373629
Теги:
розыск, Свердловский район, Бишкек, пропавшие без вести, УВД
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