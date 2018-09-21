На юго-западном кладбище и в Ботсаду произошли пожары

Накануне на юго-западном кладбище сгорело 2 гектара сухотравья. Об этом сообщили в МЧС.

Как отмечается, сообщения о пожаре поступило около 17.00.

"Локализировать возгорание удалось лишь примерно в 17.47. Полная ликвидация огня произошла в 18.00. Также сгорело 70 квадратных метров сухотравья и в ботаническом саду им. А.Гареев. Причина пожара в первом и во втором случае выясняется", - подчеркнули в ведомстве.

В целом за сутки в КР произошел 31 пожар, 9 пришлось на Бишкек.

"Так, в микрорайоне Джал-29 в подъезде сгорела детская коляска и покрышка, в жилом массиве Ак-Орго полностью сгорела легковая автомашина "Лада-2407" и жилой дом. Причины возгораний выясняются", - проинформировали в МЧС.

Уточняется, что в основной массе по республике очагом возгораний становилась сухая трава.