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На юго-западном кладбище и в Ботсаду произошли пожары

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- Виктория Григоренко
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Накануне на юго-западном кладбище сгорело 2 гектара сухотравья. Об этом сообщили в МЧС.

Как отмечается, сообщения о пожаре поступило около 17.00.

"Локализировать возгорание удалось лишь примерно в 17.47. Полная ликвидация огня произошла в 18.00. Также сгорело 70 квадратных метров сухотравья и в ботаническом саду им. А.Гареев. Причина пожара в первом и во втором случае выясняется", - подчеркнули в ведомстве.

В целом за сутки в КР произошел 31 пожар, 9 пришлось на Бишкек.

"Так, в микрорайоне Джал-29 в подъезде сгорела детская коляска и покрышка, в жилом массиве Ак-Орго полностью сгорела легковая автомашина "Лада-2407" и жилой дом. Причины возгораний выясняются", - проинформировали в МЧС.

Уточняется, что в основной массе по республике очагом возгораний становилась сухая трава.


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URL: https://www.vb.kg/373634
Теги:
кладбище, пожар, Бишкек, Кыргызстан, Ботанический сад, МЧС
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