Почему не продвигается строительство Кара-Кечинской ТЭС?

Сегодня группа журналистов по приглашению ГП "КыргызКомур" отправилась на угольное месторождение Кара-Кече.

К слову, недавно депутат Кожобек Рыспаев на заседании фракции СДПК обратился к правительству с вопросом, на какой стадии сегодня находится строительство ТЭС на Кара-Кечинском угольном месторождении.

По словам депутата, уже на ТЭО данного проекта было выделено 3 миллиона долларов.

- Можете мне сказать, что как продвигаются работы по строительству Кара-Кечинской ТЭС? Тем более, что уже на ТЭО было выделено 3 миллиона долларов кредитных средств, -сказал депутат.

На его вопрос никто из членов правительства не смог дать полноценный ответ.

- Пока у нас такой информации нет, - пояснили в правительстве.

Тему депутат поднял на заседании фракции СДПК по теме "О подготовке отраслей экономики и населения КР к осенне-зимнему периоду 2018/2019 года", прошедшем на прошлой неделе. На встречу были приглашены вице-премьер-министр КР Алтынай Омрубекова, председатель Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования Эмиль Осмонбетов и другие члены правительства.