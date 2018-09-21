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Директор школы, избившая ребенка: Я ударила его, как своего

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- Екатерина Улитина
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Директор школы в селе Кой-Таш Аламудунского района Чуйской области Венера Чылпакбаева после скандала с избиением шестиклассника может остаться работать в школе педагогом. Об этом VB.KG сообщили в пресс-службе аппарата Омбудсмена.

Инцидент, из-за которого Чылпакбаева потеряла директорское кресло, произошел в мае 2018 года. По словам тети пострадавшего ребенка Клары Токтобаевой, ее племянник Аман Токонов на уроке кыргызского языка поругался с одноклассником, который приходится родственником директора.

- После уроков мальчики вышли на улицу и стали драться. В это же время возле школы проходила другая драка, в которой подростки чуть не убили друг друга. Директор не разобралась в происходящем и решила, что это наш ребенок душил ее родственника. Она привела обоих ребят в учительскую, попросила снять штаны и показать половые органы. Дело в том, что к моему племяннику во время урока подбежал тот, другой мальчик и стал изображать половой акт перед всем классом. Из-за этого и возник конфликт, а рядом с учительской они продолжали ругаться и обсуждать это происшествие. Возможно, они использовали ненормативную лексику, обозначающую половой акт или половые органы. Венера Ишеновна решила их проучить. Когда Аман отказался снимать штаны, она ударила его по лицу, и он в слезах убежал в туалет, - рассказала VB.KG Клара Токтобаева.

Директор не пустила Амана на следующие уроки, вместо этого она повела его домой, где мальчика ждала 70-летняя бабушка. Аман сирота. Его отец умер несколько лет назад, а мать снова вышла замуж, оставив сына у родственников мужа. Последние годы его воспитывают тетя и бабушка.

- Когда ей сказали, что Аман чуть не убил другого ребенка, ей стало плохо. Соседям пришлось вызвать "Скорую", и ее увезли в больницу. Аман нам, конечно, тогда рассказывал свою версию, но ему никто не верил. Он даже сбежал из дома и хотел покончить жизнь самоубийством, - продолжила Клара Токтобаева.

К словам ребенка прислушались, когда Клара позвонила директору, чтобы узнать подробности произошедшего. В телефонном разговоре глава школы признала, что действительно ударила мальчика "как своего" и заявила, что будет и дальше бить детей, если посчитает нужным и отвечать за это будет сама.

После такого признания Клара Токтобаева стала писать жалобы в районное управление образования, в Министерство образования и в другие структуры, но добиться наказания для директора ей не удалось.

Венере Чылпакбаевой сделали выговор, и закрыли тему.

Лишь после обращения в аппарат Омбудсмена директора сняли с должности, но не уволили. Она по-прежнему может преподавать и работать с детьми.

- На этом история не закончилась. На Амана давят в школе педагоги. Например, недавно классный руководитель сказала, что он не может стать старостой и заниматься любой общественной работой, потому что находится в "черном списке", - добавила Токтобаева.

Тетя Амана собирается добиваться справедливости в суде и требовать, чтобы Венеру Чылпакбаеву не просто уволили, а запретили работать с детьми.


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URL: https://www.vb.kg/373636
Теги:
МВД, Министерство образования, несовершеннолетние, омбудсмен, школа, Кыргызстан, директор школы избила ученика, Венера Чылпакбаева
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Комментарии
скафнюк
21.09.2018, 14:59

было бы хорошо если бы ее мутузил какой нибудь сосед..и прохожий..а на вопрос ее мужа как он смеет поднимать руку на чужую жену то чтобы он услышал ответ что ее били как свою..жену..но только чтобы били..как свою жену..а вот остальные действия как свою жену то оставим это на обсуждение бабушек..сплетниц..

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