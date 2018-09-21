Директор школы, избившая ребенка: Я ударила его, как своего

Директор школы в селе Кой-Таш Аламудунского района Чуйской области Венера Чылпакбаева после скандала с избиением шестиклассника может остаться работать в школе педагогом. Об этом VB.KG сообщили в пресс-службе аппарата Омбудсмена.

Инцидент, из-за которого Чылпакбаева потеряла директорское кресло, произошел в мае 2018 года. По словам тети пострадавшего ребенка Клары Токтобаевой, ее племянник Аман Токонов на уроке кыргызского языка поругался с одноклассником, который приходится родственником директора.

- После уроков мальчики вышли на улицу и стали драться. В это же время возле школы проходила другая драка, в которой подростки чуть не убили друг друга. Директор не разобралась в происходящем и решила, что это наш ребенок душил ее родственника. Она привела обоих ребят в учительскую, попросила снять штаны и показать половые органы. Дело в том, что к моему племяннику во время урока подбежал тот, другой мальчик и стал изображать половой акт перед всем классом. Из-за этого и возник конфликт, а рядом с учительской они продолжали ругаться и обсуждать это происшествие. Возможно, они использовали ненормативную лексику, обозначающую половой акт или половые органы. Венера Ишеновна решила их проучить. Когда Аман отказался снимать штаны, она ударила его по лицу, и он в слезах убежал в туалет, - рассказала VB.KG Клара Токтобаева.

Директор не пустила Амана на следующие уроки, вместо этого она повела его домой, где мальчика ждала 70-летняя бабушка. Аман сирота. Его отец умер несколько лет назад, а мать снова вышла замуж, оставив сына у родственников мужа. Последние годы его воспитывают тетя и бабушка.

- Когда ей сказали, что Аман чуть не убил другого ребенка, ей стало плохо. Соседям пришлось вызвать "Скорую", и ее увезли в больницу. Аман нам, конечно, тогда рассказывал свою версию, но ему никто не верил. Он даже сбежал из дома и хотел покончить жизнь самоубийством, - продолжила Клара Токтобаева.

К словам ребенка прислушались, когда Клара позвонила директору, чтобы узнать подробности произошедшего. В телефонном разговоре глава школы признала, что действительно ударила мальчика "как своего" и заявила, что будет и дальше бить детей, если посчитает нужным и отвечать за это будет сама.

После такого признания Клара Токтобаева стала писать жалобы в районное управление образования, в Министерство образования и в другие структуры, но добиться наказания для директора ей не удалось.

Венере Чылпакбаевой сделали выговор, и закрыли тему.

Лишь после обращения в аппарат Омбудсмена директора сняли с должности, но не уволили. Она по-прежнему может преподавать и работать с детьми.

- На этом история не закончилась. На Амана давят в школе педагоги. Например, недавно классный руководитель сказала, что он не может стать старостой и заниматься любой общественной работой, потому что находится в "черном списке", - добавила Токтобаева.

Тетя Амана собирается добиваться справедливости в суде и требовать, чтобы Венеру Чылпакбаеву не просто уволили, а запретили работать с детьми.