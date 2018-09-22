Бишкекчане ломают ноги, проваливаясь в сломанные ливневые решетки у "Вефы"

В редакцию VB.KG через мессенджер WhatsApp с проблемой обратились жители столичного микрорайона Юг-2.

Бишкекчане сообщили, что из-за сломанных ливневых решеток на улице Байтик Баатыра, перед ТЦ "Вефа", люди часто травмируют ноги.

"За последнее время пострадали три человека. Сначала парень упал и сломал ногу, не прошло месяца, как девушка провалилась, и серьезно повредила коленный сустав. Последний случай был 4 дня назад – тоже девушка пострадала – нога провалилась. Четверо мужчин помогали ей выбраться. Администрация торгового центра никак не реагирует на наши просьбы исправить эти решетки. Тогда мы обратились в службу оперативного реагирования столичной мэрии. Нам ответили, что обращение передано. И на этом все. До сих пор ничего не предпринято. Мы обеспокоены, потому что наши дети каждый день ходят мимо этих решеток. Вдруг что-то случится! Или обязательно нужен летальный исход, чтобы что-то починилось?" – возмущены читатели.

В свою очередь, редакция VB.KG настоятельно просит соответствующие муниципальные службы обратить внимание на сообщение горожан. И способствовать скорейшему решению проблемы, дабы избежать очередного случая травмирования граждан.