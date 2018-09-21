Сдержит ли Карыпбеков свое слово, и покинет ли должность главы КТРК?

Если директор КТРК Илим Карыпбеков мужчина, то он должен сдержать свое обещание. Об этом редакции VB.KG заявил депутат от фракции "Ата Мекен" Каныбек Иманалиев.

По его словам, выбор должен сделать сам Карыпбеков.

- Либо он сохранит свое лицо. Либо наоборот, - уточнил он.

Отметим, речь идет о заседании парламента в 2016 году, когда по поводу "Белизгейта" депутат Каныбек Иманалиев напрямую обратился к главе КТРК Илиму Карыпбекову.

- Если дело по "Белигейту" не подтвердится, то вы готовы будете покинуть свою должность? - спросил он его.

На что глава КТРК ответил, что несет за это моральную и правовую ответственность.

- Если факты по "Белизгейту" не подтвердятся, то я покину свою должность, - пообещал он.

Напомним, ранее на заседании фракции "Ата Мекен" представитель ГКНБ заявил, что каких-либо трастовых документов по "Белизгейту" у них нет.

Осенью 2016 года на тот момент глава ГКНБ Абдиль Сегизбаев представил президенту Алмазбеку Атамбаеву документы, что депутаты от фракции "Ата Мекен" - Омурбек Текебаев, Алмамбет Шыкмаматов и Аида Салянова были заинтересованы в продаже более 50% акций ЗАО "Альфа Телеком", и что это подтверждают документы, которые получены из Белиза - государства в Центральной Америке. Однако сами парламентарии заявили о невиновности.