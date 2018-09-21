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Больница на Фучика: Врачи признались, что не лечат кардиобольных

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- Андрей Заверухин, Оксана Гут
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"Хочешь, чтобы жена осталась жива – забирай ее с больницы на Фучика!". Такой совет бишкекчанину, у супруги которого случился инфаркт, дали знакомые медики. Мужчина, попросивший не указывать его имени, поделился с редакцией VB.KG своей историей о том, как лечат в кардиологическом отделении Городской клинической больницы №1.

- Мою жену привезли на скорой в ГКБ №1, так как была их очередь дежурства по кардиобольным. Отделение реанимации было переполнено, было ощущение полевого госпиталя. Супругу положили прямо на пол, а врачи каждый раз переступали через нее, оказывая помощь другим пациентам. Из лечения – обезболивающие и Гепарин. Когда я начал консультироваться у медиков, мне сказали, что если я хочу, чтобы жена осталась жива, то ее срочно нужно забирать с "Фучика". Я так и сделал. Уже на следующий день в центре Кардиологии и терапии нам сделали коронарографию, и после провели стентирование. Операция не из дешевых, но благодаря ей моя 47-летняя жена осталась жива. Стент стоил нам 1,5 тысячи долларов, еще 500 долларов ушло на необходимые препараты, а сама операция – 18 тысяч 700 сомов. В больнице на Фучика же мне никаких гарантий не давали, - рассказал собеседник.

Столкнувшись с кардиологическими проблемами, он также узнал, что многие больные хроническим инфарктом всеми силами стараются пережить эти сутки, когда на дежурство заступает ГКБ №1. Мол, помощи от нее все равно никакой.

К слову, эта больница, согласно приказу Минздрава, дежурит по кардиологическим патологиям два раза в неделю – в среду и субботу.

В один из таких дней дежурный врач отказалась принять 81-летнюю бабушку с подозрениями на инфаркт. Женщину привезла скорая помощь из села Военно-Антоновка. Об этом в Facebook опубликовал пост и видео пользователь Emilbekov Akim.

"По приезду в больницу врачи осмотрели больную, сняли ЭКГ, но придрались к оформлению заключения неотложки. Написав письменный отказ, ссылаясь, что нет никакого определенного диагноза, выставили всех, включая больную бабушку на носилках, за дверь. Пришлось ехать домой. У бабушки снова и снова были приступы боли, мы пытались помочь всеми возможными способами, но ничего не помогало", - пишет он.

На следующий день, с его слов, очередная бригада неотложки диагностировала "предынфарктное состояние" и повезла бабушку в кардиологию им. Миррахимова. Кардиологи, проведя осмотр и ЭКГ, диагностировали у бабушки только что полученный инфаркт миокарда.

"3-го сентября ей сделали коронарографию и сразу же провели АКС (стентирование), сейчас с ней все хорошо. И тут возникает вопрос, а ведь можно было избежать этого инфаркта, если бы не халатное отношение врачей кардиологии ГКБ 1 на Фучика?" - возмущается родственник пациентки.

Он выразил надежду, что Генеральная прокуратура и Министерство здравоохранения дадут свою юридическую оценку действиям врачей ГКБ №1.

Однако до сих пор официальных комментариев по данному поводу не последовало.

Что касается самой больницы, то в ней заявили, что действительно имели право отказать поступившей в госпитализации. Но дежурному врачу, ставшему героем видеоролика, вынесли дисциплинарное взыскание. Она же написала заявление на увольнение по собственному желанию.

Редакция VB.KG решила выяснить, что на самом деле происходит в отделении кардиологии городской клинической больнице №1.

Почему пациенты данного отделения не имеют никаких гарантий на излечение, смотрите в нашем видеоматериале.


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URL: https://www.vb.kg/373654
Теги:
операция, хронические болезни, Бишкек, Кыргызстан, медицина, больница, кардиология, скорая помощь
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