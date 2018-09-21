Погода
$ 68.80 - 69.15
€ 80.57 - 81.52

В подземке около ЦУМа не работают новые подъемники для инвалидов

227  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Бишкекчанка Ширин Сыргакова опубликовала в социальных сетях видеозапись, как родители с детьми на инвалидных колясках пытаются сначала спуститься, а потом подняться по лестнице, ведущий в подземный переход, расположенный на пересечении улицы Абдрахманова и проспекта Чуй.

- Теперь вы можете понять, каково приходится людям с ограниченными возможностями здоровья. Пандус слишком широкий и не рассчитан на детские инвалидные коляски. Подъемник вообще не работает, - подписала видео Ширин Сыргакова.

Механические подъемники в столичных подземках появились год назад, после проведенного там капитального ремонта.

Управление Капитального Строительства при мэрии Бишкека, которое ремонтировало переход, заверяет, что техника исправна, но ее не запускают, потому что нет денег на содержание.

- В настоящее время подъемники в этом подземном переходе переданы Бишкекгорлифту. Однако они не эксплуатируются, поскольку нет финансирования для содержания соответствующего специалиста. Сейчас вопрос о выделении денежных средств на эксплуатацию этих объектов решается, - прокомментировали VB.KG в УКС мэрии.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/373656
Теги:
инвалиды, Бишкек, подземный переход, мэрия
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  