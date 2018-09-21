В подземке около ЦУМа не работают новые подъемники для инвалидов

Бишкекчанка Ширин Сыргакова опубликовала в социальных сетях видеозапись, как родители с детьми на инвалидных колясках пытаются сначала спуститься, а потом подняться по лестнице, ведущий в подземный переход, расположенный на пересечении улицы Абдрахманова и проспекта Чуй.

- Теперь вы можете понять, каково приходится людям с ограниченными возможностями здоровья. Пандус слишком широкий и не рассчитан на детские инвалидные коляски. Подъемник вообще не работает, - подписала видео Ширин Сыргакова.

Механические подъемники в столичных подземках появились год назад, после проведенного там капитального ремонта.

Управление Капитального Строительства при мэрии Бишкека, которое ремонтировало переход, заверяет, что техника исправна, но ее не запускают, потому что нет денег на содержание.

- В настоящее время подъемники в этом подземном переходе переданы Бишкекгорлифту. Однако они не эксплуатируются, поскольку нет финансирования для содержания соответствующего специалиста. Сейчас вопрос о выделении денежных средств на эксплуатацию этих объектов решается, - прокомментировали VB.KG в УКС мэрии.