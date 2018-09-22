Снежный барс попал в объектив фотоловушки

Фотоловушка, установленная в Сарычат-Эрташском заповеднике в Иссык-Кульской области, вновь поймала снежного барса. Новая видеозапись с ирбисом появилась в социальных сетях.

Кроме того, в объективы камеры попали другие дикие животные – лисы, волки и козероги.

Фотоловушки установлены в природоохранных зонах Кыргызстана для наблюдения за дикими животными и в целях борьбы с браконьерством. Эта ловушка была установлена при поддержке РСК-Банка.

Снежные барсы – исчезающий вид животных. В Кыргызстане их осталось, по разным оценкам, от 200 до 1000 особей. Эти дикие кошки живут высоко в горах, предпочитают уединенный, ночной образ жизни. Поэтому мало кому удавалось увидеть их вживую.