Погода
$ 68.80 - 69.15
€ 80.57 - 81.52

Снежный барс попал в объектив фотоловушки

279  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Фотоловушка, установленная в Сарычат-Эрташском заповеднике в Иссык-Кульской области, вновь поймала снежного барса. Новая видеозапись с ирбисом появилась в социальных сетях.

Кроме того, в объективы камеры попали другие дикие животные – лисы, волки и козероги.

Фотоловушки установлены в природоохранных зонах Кыргызстана для наблюдения за дикими животными и в целях борьбы с браконьерством. Эта ловушка была установлена при поддержке РСК-Банка.

Снежные барсы – исчезающий вид животных. В Кыргызстане их осталось, по разным оценкам, от 200 до 1000 особей. Эти дикие кошки живут высоко в горах, предпочитают уединенный, ночной образ жизни. Поэтому мало кому удавалось увидеть их вживую.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/373659
Теги:
снежный барс, фотография, видеонаблюдение, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  