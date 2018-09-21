На полдня 22 сентября будет закрыт проезд Некрасова - Л.Толстого

Для обеспечения безопасности движения поездов и автотранспорта 22-го сентября 2018 года силами работников ГП "НК "Кыргыз темир жолу" будут проводится путевые ремонтные работы на охраняемом железнодорожном переезде перегона ст. Бишкек I - Бишкек II. на 3778 км.

Этот участок находится на автодороге улицы Асаналиевой (бывшая Некрасова), пересекает ул. Льва Толстого (Бишкек).

Движение автотранспорта 22-го сентября 2018 года с 09-00 часов до 13-00 часов будет перекрыто и контролироваться сотрудниками УОБДД г. Бишкек.

Просим водителей автомашин и пассажиров быть внимательными и бдительными.

"Заранее приносим свои извинения за принесенные неудобства и просим отнестись с пониманием", - говорится в сообщении пресс-службы "Кыргыз Темир Жолу".