Погода
$ 68.80 - 69.15
€ 80.57 - 81.52

На полдня 22 сентября будет закрыт проезд Некрасова - Л.Толстого

195  0
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Для обеспечения безопасности движения поездов и автотранспорта 22-го сентября 2018 года силами работников ГП "НК "Кыргыз темир жолу" будут проводится путевые ремонтные работы на охраняемом железнодорожном переезде перегона ст. Бишкек I - Бишкек II. на 3778 км.

Этот участок находится на автодороге улицы Асаналиевой (бывшая Некрасова), пересекает ул. Льва Толстого (Бишкек).

Движение автотранспорта 22-го сентября 2018 года с 09-00 часов до 13-00 часов будет перекрыто и контролироваться сотрудниками УОБДД г. Бишкек.

Просим водителей автомашин и пассажиров быть внимательными и бдительными.

"Заранее приносим свои извинения за принесенные неудобства и просим отнестись с пониманием", - говорится в сообщении пресс-службы "Кыргыз Темир Жолу".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/373662
Теги:
Кыргыз темир жолу, перекрытие дорог, ремонт, Бишкек, ГУОБДД
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  