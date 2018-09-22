В Бишкеке несколько одинаковых улиц и неправильная нумерация домов

Сегодня меня удивило то, что я увидел. У нас в городе есть улица Малдыбаева. Она проходит вдоль речки Ала-Арча. Восточная её сторона четная, западная же - нечетная. И вот на нечетной её стороне построили многоэтажный жилой дом (район парка Ата-Тюрк), и присвоили ему номер 54А. Представляете?

Как это можно было сделать? Далее же по этой улице номера домов нечетные. И ещё, как можно именем одного человека назвать в одном населенном пункте две улицы? Так, у нас есть улица имени Манасчи Саякбая, в центре столицы, и есть улица Саякбая Каралаева в микрорайонах. Также у нас в столице есть две улицы Виноградных, две улицы Славянских.

А ещё, говорят, есть дом под номером 9 по улице Бакаева ,который находится выше так называемой в народе Южной магистрали, где-то около Китайского посольства. А ведь улица Бакаева начинается в районе Рабочего городка. В общем, в названиях улиц и присвоениях домам номеров у нас, мягко говоря, непорядок.

Народную новость прислал Болотбек.