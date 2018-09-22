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Иссык-Куль уничтожают пластик и браконьеры

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- ВБ
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Кыргызский режиссер, Жакен Чотой, который сейчас находится на съемках на Иссык-Куле, выложил в Facebook видео побережья Иссык-Куля.

"...хотел показать вам, что творится на берегу Каракольского залива. Вот, один пластик, везде пластик. Даже не знаю, что делать с этим пластиком. Наверное, его надо запретить на Иссык-Куле. Пластик и... браконьеры. Вот, суровая действительность" , - говорит за кадром Чотой.

Чтобы подсластить пилюлю от этой "действительности", с которой государство никак не может справиться, режиссер показал несколько секунд нашего чудесного озера. Которое и осенью - прекрасно.


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URL: https://www.vb.kg/373674
Теги:
мусор, экология, браконьерство, Кыргызстан, Госэкотехинспекция, Иссык-Куль, экология Иссык Куля
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