Иссык-Куль уничтожают пластик и браконьеры

Кыргызский режиссер, Жакен Чотой, который сейчас находится на съемках на Иссык-Куле, выложил в Facebook видео побережья Иссык-Куля.

"...хотел показать вам, что творится на берегу Каракольского залива. Вот, один пластик, везде пластик. Даже не знаю, что делать с этим пластиком. Наверное, его надо запретить на Иссык-Куле. Пластик и... браконьеры. Вот, суровая действительность" , - говорит за кадром Чотой.

Чтобы подсластить пилюлю от этой "действительности", с которой государство никак не может справиться, режиссер показал несколько секунд нашего чудесного озера. Которое и осенью - прекрасно.