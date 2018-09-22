MegaCom поздравляет кыргызстанцев с Днем государственного языка

Компания MegaCom поздравляет кыргызстанцев с наступающим Днем государственного языка, который ежегодно отмечается в Кыргызстане 23 сентября, в честь принятия в этот день в 1989 году закона "О государственном языке Киргизской ССР".

Отечественный мобильный оператор на постоянной основе оказывает поддержку и содействие развитию национальных ценностей, языка и культуры. Среди проектов, поддержанных и реализуемых MegaCom в этом направлении:

Переиздание кыргызско-русского и русско-кыргызского словарей, составителем которых является выдающийся тюрколог-лексикограф, профессор Константин Юдахин. MegaCom выступил генеральным спонсором. Выпуск сборника кыргызских народных песен "Кыргыздын элдик ырлары". Выпуск методического пособия "Информатика и информационно-коммуникационные технологии" для 7-9 классов, которое полностью переведено на кыргызский язык и передано в школы. Оказание поддержки конкурсу среди преподавателей школ на лучшую методическую разработку по преподаванию кыргызского языка совместно с Национальной комиссией по государственному языку при Президенте КР. Создание собственного первого мультсериала "Приключения Акылбека и Билимбека" с элементами 3D графики. 11 серий на кыргызском и русском языках посвящены телекоммуникациям, новым технологиям, интернету и мобильной связи.

Внутренние процессы в компании также нацелены на развитие государственного языка. Так, официальный сайт megacom.kg по умолчанию открывается на государственном языке, в целях популяризации языка проводятся специальные тренинги по обогащению лексикона для сотрудников компании.