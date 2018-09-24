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Президент Жээнбеков прибыл в США

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- ВБ
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Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков прибыл в г. Нью-Йорк, США, для участия в Общих дебатах 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Как ранее сообщалось, Глава государства выступит на Общих дебатах Генассамблеи ООН, встретится с Генеральным секретарем ООН Антонио Гуттеришем и главами других государств.

Во время визита Президент Кыргызской Республики откроет фотовыставку в библиотеке ООН им. Д. Хаммаршельда, посвященной 90-летию писателя Чынгза Айтматова.


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URL: https://www.vb.kg/373688
Теги:
ООН, президент, США, Кыргызстан, Нью-Йорк, Сооронбай Жээнбеков, Чингиз Айтматов
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Комментарии
Domane Doo
24.09.2018, 09:49
Карма: -3
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 42
Минусов: 45
Комментариев: 45

Трибуна ООН это место где услышит твой голос вес мир, открытие  фотовыставка посвященную 90-летию  Чынгыза Айтматова это тоже гордость нашего народа.

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