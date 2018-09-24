Личность водителя, сгоревшего в своей машине в результате ДТП, установлена

Личность водителя, сгоревшего в собственной машине в результате столкновения с другим авто, установлена. Проводится судмедэкспертиза, которая должна определить, был ли он еще жив на момент возгорания. Об этом VB.KG сообщил пресс-секретарь УОБДД Алтынбек Тенизбаев.

- Водитель автомашины "Форд-Мондео", который скончался на месте – оказался жителем села Куршаб Узгенского района Ошской области М.Ж. 1989 г.р. Его тело передано родственникам. Проводятся все необходимые экспертизы. Ведется следствие. По предварительным данным, он сам стал виновником ДТП – въехал сзади в грузовой Мерседес Бенц 524. Владелец этой машины также установлен – он житель Чон-Алайского района Э.М. 1987 г.р. – ранений не получил, - отметили в ведомстве.

Напомним, смертельное ДТП произошло 22 сентября примерно в 22.35 в селе Кароол Узгенского района Ошской области. После столкновения автомобилей один из них загорелся. Спасти находящегося в нем мужчину не удалось.

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