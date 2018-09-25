Пробка на угольном разрезе Кара-Кече. В "Кыргызкомур" пояснили ситуацию

В Кирнете появилось видео пробки из большегрузов на Кара-Кечинском месторождении угля. Его распространили предприниматели, уставшие от длительного ожидания.

По словам эксперта Арстана Кадырова, обычно, когда летом все угольные компании делают вскрышку и заготовку больших объемов угля, таких очередей нет.

- Очереди возникают, когда в карьерах мало вскрытого и очищенного от породы готового угля. В этом случае машины ждут, когда уголь приготовят к отгрузке. Каждый год из-за недостатка финансирования объем вскрытого летом угля недостаточен. Поэтому каждую осень наблюдается такой ажиотаж. К тому же усиливают спрос на уголь и наступившие холода, - пояснил Кадыров в беседе с VB.KG.

Юрист напомнил, что всего на Кара-Кечинском угольном месторождении добычей бурого угля занимаются 4 компании: ГП "Кыргызкомур", ЗАО "Шарбон", ОсОО "Демилге" и ОсОО "Акжол комур".

- Скопление пустых машин образовалась на шлагбауме "Кыргызкомура" - наиболее крупной угледобывающая компании. Как правило, когда заготовленного угля много сразу на нескольких карьерах, таких очередей не возникает, так-как машины распределяются в несколько сторон. Но сортовой уголь марки БПКО (Бурый плиточный уголь) в крупном объеме в основном добывают только две компании - ЗАО "Шарбон" и Кара-Кечинский филиал ГП "Кыргызкомур". Как итог – ажиотаж, - подчеркнул Кадыров.

По мнению эксперта, установка милицейских постов и прочие препоны мало помогают в наведении порядка. Проблема в недостатке объема готового к отгрузке угля в карьерах.

- И решится она лишь тогда, когда ТЭЦ Бишкека будет заранее авансировать добычу угля. Тем более, что новые мощности ТЭЦ адаптированы именно к Кара-Кечинскому углю, - заверил Арстан Кадыров.

Однако сам директор госпредприятия "Кыргызкомур" Канатбек Ашырбаев иначе объяснил скопление машин.

- Несмотря на то, что на Кара-Кече работают 4 компании, почти все машины предпочитают заезжать к нам. Так как по качеству многие считают лучшим именно наш уголь. В сезон у нас в сутки отгружаются до 250 автомашин. Начало отгрузки обычно приходится на похолодание и первый снег, а продолжается до февраля месяца. В прошлый работало лишь одно весовое оборудование и его мощность не справлялась с потоком машин. Сейчас мы провели тендер и уже устанавливаем вторые весы. Под них уже идет заливка фундамента на разрезе. К тому же, всю технику и экскаваторы мы переводим с дизеля на электричество. А также увеличиваем объем ковшей - с 2 до 5 кубов, - добавил Ашырбаев.

Что касается видео, размещенного в соцсетях, то оно снято после нескольких дней неустойчивой погоды, заверил руководитель ГП.

- Когда идут интенсивные дожди, мы в целях безопасности стараемся машины на угольный разрез к забою не пускать, так как есть опасность, что груженная машина может застрять или даже съехать с дороги при спуске. А в последние дни как раз шли интенсивные дожди и снег. Пока мы расчищали дороги, скопилось около 250 машин. Сейчас уже затора нет. За прошлые сутки отгружено 118 машин и около 100 ее ожидают. Поэтому, могу уверенно сказать, что застой был связан не с дефицитом угля, а лишь с погодными условиями, - заключил Канатбек Ашырбаев.